واشنطن – كشف مصدر عن وجود مناقشات بين ألمانيا والولايات المتحدة بشأن مشروع الغاز “السيل الشمالي-2″، ويلقى المشروع معارضة شديدة من قبل واشنطن التي تهدد الشركات المشاركة فيه بالعقوبات.

وتحدث المصدر لوكالة “نوفوستي” عن السيناريو المحتمل والعملي لتسوية المسألة المحيطة بمشروع “السيل الشمالي-2” مع الولايات المتحدة، بحيث ترفع وتمتنع عن فرض العقوبات على المشروع، الذي يهدف لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا.

وقال المصدر، إنه تجري مناقشة خيار تقوم ألمانيا بموجبه بتخصيص مليار يورو لبناء محطات لاستقبال الغاز المسال القادم من الولايات المتحدة، على أن تقوم واشنطن بالتخلي عن مسألة العقوبات.

وأضاف المصدر، أن المناقشات بشأن رفع العقوبات عن “السيل الشمالي-2″ تجري على مستوى الوزراء بين واشنطن وبرلين، كما أنه يصعب التنبؤ بنتائجها.

و”السيل الشمالي-2” مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتم تنفيذ معظم المشروع، لكنه يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لبيع غازها في السوق الأوروبية.

وكانت الحكومة الألمانية قد أكدت مررا دعمها للمشروع، مشددة على أن المشروع تجاري بحت، كما رفضت ألمانيا التدخلات الأمريكية في سياسة الطاقة الأوروبية والألمانية.

المصدر: “نوفوستي”

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