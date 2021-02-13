ليبيا – علق عضو مجلس النواب سعيد امغيب على زيارة رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي إلى مدينة بنغازي وما تبعها من ردود أفعال.

امغيب قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “لماذا كل هذا الغضب ياشركاء الوطن !؟

زيارة رئيس المجلس الرئاسي الجديد للقيادة العامة قوبلت برفض شديد وغضب كبير من قبل سياسيين واعلاميين في طرابلس فلماذا؟”.

وأضاف” ألا يعلمون أن الدكتور محمد المنفي هو الآن رئيس لمجلس يمثل كل الشعب الليبي بمختلف اطيافه ومكوناته وتوجهاته، وأن من أهم واجباته التواصل مع الجميع من أجل مصلحة الوطن إن كانوا حريصين فعلاً على مصلحة الوطن كما يدعون!!”.

ما تابع” أيضًا ألا يعلم هؤلاء أن المنفي تم انتخابه من قبل فريق الحوار في جنيف وفيه ممثليهم الذين لم نسمع منهم سابقاً أنهم لا يمثلونهم، أم أنهم كانوا يخططون في ذلك الوقت لتنصيب شخصية فصلت على مقاسهم كما يريدون هم لا كما يريد الوطن!، دعوا الرجل يعمل وتوقفوا عن اتهامه ووضع العراقيل في طريقه وارجعوا لعقولكم فلا حياة ولا أمن ولا استقرار لوطن من دون جيش يحميه”.

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