أستراليا – تأهل الإسباني رافائيل نادال إلى الدور ثمن النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، بعد تغلبه على البريطاني كاميرون نوري بثلاث مجموعات نظيفة في الدور الثالث اليوم السبت.

وحسم النجم الإسباني البالغ 34 عاما المباراة لمصلحته بثلاث مجموعات دون رد، بواقع: 7-5 و6-2 و7-5، لينعش آماله في تحقيق لقب ثان في أستراليا بعد الأول عام 2009 ما سيسمح له بالانفراد بالرقم القياسي لبطولات الغراند سلام بـ21 لقبا، متفوقا على السويسري روجر فيدرر الغائب عن المنافسات.

وسيواجه نادال في الدور المقبل الإيطالي فابيو فونييني الفائز على الأسترالي أليكس دي مينور بثلاث مجموعات نظيفة، نتائجها: 6-4 و6-3 و6-4.

المصدر: RT

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