الولايات المتحدة – قررت الإدارة الأمريكية عدم إلغاء الرسوم الجمركية التي تم فرضها سابقا على النبيذ والجبن والمنتجات الغذائية الأخرى، المستوردة من أوروبا.

وقال تقرير، صدر أمس عن مكتب الممثل الأمريكي في المفاوضات التجارية، إن السلطات الأمريكية “توافق على عدم وجود حاجة حاليا لمراجعة” التعريفات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأكدت الوثيقة، أن جهاز الممثل التجاري الأمريكي “سيواصل مراجعة الإجراءات التي اتخذت أثناء التحقيق”، الذي أدى إلى فرض هذه الرسوم في عام 2019.

في وقت سابق، طلب أصحاب المطاعم الأمريكية، التي تضررت بشدة من عواقب جائحة فيروس كورونا المستجد، من السلطات الجديدة، إلغاء هذه الرسوم.

كما دعت السلطات الأوروبية، واشنطن مرات عديدة، إلى إلغاء الرسوم المفروضة على هذه السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: تاس

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