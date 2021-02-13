واشنطن: سنعزز الضغط على قادة الحوثيين الذين يهددون السعودية

واشنطن: سنعزز الضغط على قادة الحوثيين الذين يهددون السعودية

واشنطن – أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز الضغط على قادة جماعة “أنصار الله” الحوثية لمنعهم من مهاجمة المصالح الأمريكية وحلفاء واشنطن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، تعليقا على قرار الإدارة الأمريكية، شطب الحوثيين من قائمة الإرهاب، إن واشنطن “ستواصل الضغط على الجماعة حتى تغير سلوكها”.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر وقصف أراضي السعودية والإمارات.

وأضاف أن الولايات المتحدة “لا تعتزم تخفيف الضغط، بل ستعزز ضغوطها على قادة الحوثيين الذين يهددون المصالح الأمريكية ويريدون مهاجمة السعودية وتوسيع نطاق نفوذهم الخبيث في المنطقة”.

وأشار إلى أن شطب الحوثيين من قائمة الإرهاب لا يعني أن الولايات المتحدة تثق بهم، بل أنها تريد تركيز الاهتمام على الدبلوماسية أكثر.

المصدر: تاس

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