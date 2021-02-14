إسبانيا – تغلب أتلتيكو مدريد على مضيفه غرناطة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما امس ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وسجل ثنائية أتلتيكو ماركوس لورينتي والأرجنتيني أنخيل كوريا في الدقيقتين 63 و74 على التوالي، فيما سجل هدف غرناطة الوحيد الفنزويلي يانغيل هيريرا في الدقيقة الـ66 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع أتلتيكو رصيده إلى 54 نقطة وعزز صدارته بفارق 8 نقاط أمام أقرب مطارديه جاره الريال الذي يستضيف فالنسيا غدا الأحد.

في المقابل، توقف رصيد غرناطة عند 30 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب فرق “الليغا”.

المصدر: RT

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