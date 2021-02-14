بروكسل – أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي أنها تتابع بقلق ما تردد من أنباء عن ظهور لقاحات فيروس كورونا في السوق السوداء.

وقال المتحدث باسم المفوضية إريك مامير: “نراقب عن كثب هذه الظاهرة.. وتم تنشيط المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (أولاف) في مجال اللقاحات، التي من المحتمل أن تكون مزيفة”.

وأضاف: “يجب على الجميع توخي الحذر الشديد، لأن اللقاح أكثر حساسية من الدواء”.

وأشار إلى أن التطعيم ممكن “بحقن مادة فعالة في جسم شخص سليم وليس مريضا، وبالتالي يتعين التأكد بنسبة 100% من أن القنوات التي يتم من خلالها شراء اللقاحات هي شرعية وشفافة”.

وكان رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش قد تحدث عن تلقي عرض لبيع لقاح “أسترازينيكا” لبلاده عبر وسطاء في دولة خليجية.

المصدر: وكالة “آكي” الإيطالية

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