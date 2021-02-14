مصر – أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أنه تفقد المشاريع التي تنفذ في منطقة سور مجرى العيون وبحيرة عين الصيرة، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطويرها.

وقال: “تطوير القاهرة الإسلامية حدث جلل”، مشيرا إلى أن “جميع الآثار الاسلامية مسجلة في اليونيسكو، وأنه تم التواصل مع المجلس الأعلى للآثار واليونيسكو، وعرض التطوير على المسؤولين هناك، والذين أبدوا استعدادهم للمساعدة”.

وأضاف: “القاهرة الإسلامية تأثرت خلال النصف قرن الماضي، وتنامت فيها العشوائيات”، مشيرا إلى أن “زلزال 1992 أثر أيضا على المنطقة، مما أدى إلى انتقال السكان لداخل المدينة”.

وأشار إلى أن “الحكومة ستقوم بتطوير المباني القديمة التي لم تسجل كآثار تراث، وأننا سنتدخل في المباني المهدمة لإعادتها لرونقها”.

المصدر: RT

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