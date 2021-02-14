السعودية – أكد المتحدث باسم التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون نحو خميس مشيط جنوب غربي البلاد، واصفا هجمات الجماعة الأخيرة على المملكة بـ “المحاولات الإرهابية للطائرات بدون طيار ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان”.

وسبق أن أعلن المتحدث باسم التحالف العربي عن شن الحوثيين هجمات على مطار أبها بطائرات مسيرة أمس السبت والجمعة والأربعاء من الأسبوع الجاري، وتسبب الهجوم الأول باندلاع حريق في طائرة مدنية بالمطار.

من جانبه أعترف المتحدث باسم جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) اليمنية المدعومه من إيران اليوم الأحد عن شنها هجوم جديد على مطار أبها السعودي نفذ بعد ظهر اليوم بطائرتين مسيرتين من طراز “صماد 3” و”قاصف 2k إيرانية الصنع.

ويأتي هذا الهجوم بطائرات مسيرة خلال أقل من أسبوع على مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية.

المصدر : وكالات

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