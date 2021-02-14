ليبيا – قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج إن “الولايات المتحدة رحبت بنتائج مخرجات الحوار السيساسي، ونعرف كيف كانت مصر تحاول تقديم المساعدات لليبيين خلال السنوات الماضية”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة مع الإعلامى أسامة كمال وفقًا لصحيفة” اليوم السابع”: “نعرف أن مصر كانت ستتأثر بانتشار الإرهاب في ليبيا، ولا بد من كل الأطراف احترام نتيجة الانتخابات القادمة واختيار الشعب الليبي ورغبته، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا”.

وتابع: “الموقف الأمريكي واضح في الملف الليبي، وعلى الجميع الانسحاب، وعلى تركيا اتخاذ القرار، هل هي مع الشعب الليبي أو ضده؟”.

كما أردف: “قمنا بدعوة كل الأطراف بسحب أي عناصر مسلحة من الأراضي الليبية، وعلى كل الأطراف احترام الدعوة وتلبيتها، وسنراقب كل ما يدور في ليبيا، ولن نستبق الأحداث في حال لم تنفذ تركيا ذلك”.

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