روسيا – تأهل الروسي أصلان كاراتسيف إلى الدور ربع النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب بتغلبه اليوم الأحد على الكندي فيليكس أوجير أليازيم بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين.

وقلب كاراتسيف البالغ 27 عاما تأخره بمجموعتين، بواقع: 6-3 و6-1، إلى فوز ثمين خلال 3 ساعات و25 دقيقة، بعد أن حسم ثلاث مجموعات متتالية، نتائجها: 6-3 و6-3 و6-4.

وهذه المرة الأولى التي يصل فيها الروسي المصنف 114 عالميا للدور ربع النهائي في إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وسيواجه كاراتسيف في دور الثمانية البلغاري غريغور دميتروف الذي تغلب على النمساوي دومينيك تيم بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع: 6-4 و6-4 و6-0.

المصدر: rsport.ria.ru

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