ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد إنه لم تكن هناك شكوك حول محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد فيما يخص مواقفه السياسية، نافيًا ما يتردد حول انتمائه لجماعة الإخوان.

الزغيد وخلال مداخلة له عبر برنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد” المصرية أمس السبت أوضح أن ليبيا تمر بمرحلة صعبة وعصيبة، ويسعى المنفي إلى لم الشمل مجددًا للخروج من النفق المظلم، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وذلك لإتمام عملية الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات في موعدها.

وبيّن أن المجلس الرئاسي الجديد تقلد مهمة القائد الأعلى للقوات المسلحة على أن تكون أولى مهامه الجديدة طرد المرتزقة المسلحين من الأراضي الليبية.

الزغيد أكد أن مخرجات اجتماعات برلين للجنة “5+5” تعتبر مكسبًا للشعب الليبي، وقدمت جهودًا مميزة تستحق الإشادة، وما يزال يُعلق عليها آمالًا كبيرة.

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