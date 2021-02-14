ليبيا – التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش أمس السبت السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في تونس ضمن رحلاته التعريفية التي بدأها بالمنطقة، بمشاركة نائبة مساعد وزير الخارجية كارين ساساهارا بالفيديو من واشنطن.

نورلاند أكد بحسب تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد التزام السفارة بتقديم الدعم الكامل للمبعوث الخاص كوبيتش، أثناء قيامه بوظيفته المهمة نيابة عن الشعب الليبي، والتركيز بشكل مباشر على تأكيد الحكومة المؤقتة الجديدة والاستعدادات للانتخابات في ديسمبر المقبل.

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