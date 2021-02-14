ليبيا- أكدت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي أن تلبية دعوة المجلس لعقد جلسة في صبراتة أتت استكمالًا لما تم الاتفاق عليه في غدامس ومدينة طنجة المغربية.

الطبلقي أوضحت في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية تابعته صحيفة المرصد أنه بالنسبة لعدد أعضاء مجلس النواب من المنطقة الشرقية فقد انقسموا إلى 3 مجموعات؛ مجموعتان وصلتا إلى مطار مدينة زوارة، على أمل تصل مجموعة أخرى الأحد ليبلغ العدد الكلي 25 عضوً ا عن برقة.

وكشفت الطبلقي عن وجود مراسلات مع قانونيين للإدلاء بآرائهم حول قانونية جلسة مجلس النواب التي ستنعقد في صبراتة الإثنين أو الثلاثاء القادم، مبينة ضرورة أن يتم هذا الالتئام لمصلحة الوطن، فالمجلس قد تشتت ويرغب في العودة إلى جمعه وعمل ما عليه من استحقاقات، وأولها إعطاء الثقة للحكومة الجديدة.

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