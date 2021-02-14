ليبيا – أكد عضو ملتقى الحوار السياسي محمد العجيلي الحسناوي على أن “ذهاب رئيس الحكومة الجديد إلى مسقط رأسه وطلبه دعم أهلها لحكومته هو من باب الشراكة السياسية للمدينة، ولا يحمل طابعًا جهويًا، وهي محاولة لكسب ثقل مصراتة المعروف سياسيًا وعسكريًا”.

العجيلي توقع في تصريح لموقع “عربي21” القطري أن ينجز الرئيس الجديد تشكيل حكومته في المدة المحددة له من قبل ملتقى الحوار وخارطة الطريق.

وبخصوص اختيار وزراء من الحكومة السابقة فاستبعد ذلك، وإن حدث فلن يتجاوز شخصًا أو اثنين على أقصى تقدير؛ كون وجود أكثر من ذلك يثير جدلًا غير ضروري الآن، وفق قوله.

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