ليبيا – هنأ رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة “النهضة” التونسية راشد الغنوشي القياديُّ بجماعة الإخوان المسلمين في تونس الليبيين باختيار الحكومة الجديدة، واصفًا إياها بـ”الخطوة التاريخية” نحو إحلال السلم والاستقرار في ليبيا، ونحو بناء نظام ديمقراطي يحقق آمال الشعب الليبي في الحرية والأمن والازدهار.

الغنوشي وفي مقابلة مع قناة “الجزيرة ” القطرية الأسبوع الماضي أضاف: “ما وصل إليه الأشقاء في ليبيا ضربة لمخططات تقسيم البلد وقتل الديمقراطية، وإقصاء هذا التيار أو ذلك من الساحة، وأثبت الشعب الليبي أنه لن يقبل بالإقصاء، ولن يقبل بشرعية القوة، بل بقوة الشرعية التي تجمع كل الليبيين ولا تقصي أحدًا إلا من أقصى نفسه، فهنيئًا لأشقائنا”.

وتابع زعيم جماعة الإخوان في تونس : “الصراع في ليبيا كان صراع إرادات بين قوى الشد للوراء وقوى الثورة المضادة، وبين قوى الثورة وقوى الحرية”.

الغنوشي اختتم : “هذا التطور الإيجابي سيخدم الاستقرار في المنطقة، وسيمهد الطريق للتعاون بين ليبيا الجديدة وجيرانها وأصدقائها، إذ نحن مستبشرون بهذا التطور وهذه الخطوة”.

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