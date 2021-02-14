ليبيا – قال المحلل السياسي رضوان الفيتوري إن تركيا كانت وما زالت تضرب بعرض الحائط القرارات الأممية والدولية، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي يرى أن ليبيا هي المنقذ الأخير من أزماته الداخلية وتردي شعبيته.

الفيتوري أشار في تصريح لصحيفة “الاتحاد” إلى أن أردوغان يتعامل مع ليبيا، باعتبارها حجر الأساس لبناء الإمبراطورية “الإخوانية” العثمانية الجديدة، مشددًا على أن العالم يدرك أنه لم يأتِ حفاظًا على الديمقراطية وحماية ليبيا، بل أتى من أجل الاستيلاء على النفط والغاز الليبي.

وأكد أن نهاية الوجود التركي في ليبيا وشيكة جدًا، والأيام مليئة بالمفاجآت وهذا الاعتقاد له أسبابه المنطقية، موضحًا أن الدائرة بدأت تضيق على الرئيس التركي سواء من أوروبا وأميركا أو المجتمع الدولي.

ولفت إلى أن الحل لهذه الأزمة هو وقوف الشعب الليبي إلى جانب جيشه الوطني شرقًا وغربًا وجنوبًا، وتحرير البلاد من الوجود التركي، وكذلك المرتزقة.

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