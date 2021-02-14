ألمانيا – أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رسميا إتمام إجراءات التعاقد مع المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، لينضم لصفوف البافاري الصيف المقبل، قادما من لايبزيغ.

وأكد البيان الرسمي للنادي البافاري أن أوباميكانو سينتقل إلى الفريق اعتبارا من 1 يوليو 2021، واتفق النادي مع اللاعب البالغ 22 عاما على كافة البنود في عقده الذي سيمتد حتى 5 سنوات.

وكان أوباميكانو أحد أهداف ليفربول في الفترة الماضية من أجل التعاقد معه لتدعيم الدفاعات بالموسم المقبل، ولكن بايرن نجح في إتمام الاتفاق الرسمي مع المدافع.

ويسعى بايرن، إلى تدعيم دفاعه، بعد المشاكل التي عانى منها الفريق خلال هذا الموسم، إضافة إلى أن “صاحب السداسية التاريخية” قد يخسر لاعبه المخضرم جيروم بواتينغ، الذي لم يعد مرغوبا في خدماته منذ فترة بسبب كثرة هفواته.

وبدأ باميكانو مسيرته الاحترافية ضمن صفوف ريد بول سالزبورغ النمساوي، وخاض معه 23 مباراة، قبل أن ينتقل إلى لايبزيغ في يناير 2017 بعقد مدته 4 أعوام ونصف حتى يونيو 2021، قبل أن يعلن الفريق الألماني في يوليو الماضي تمديد عقد اللاعب، لمدة عامين حتى يونيو 2023.

وشارك مع لايبزغ فى 139 مباراة أحرز خلالها 4 أهداف وصنع 3، ليخطف الأضواء وتتصارع أكبر الأندية في العالم على ضمه.

المصدر: twitter/FCBayern

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