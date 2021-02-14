إسبانيا – اكتسح برشلونة ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما امس ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وتناوب على تسجيل خماسية الفريق الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين في الدقيقتين 45+1 و75، والبرتغالي ترينكاو هدفين في الدقيقتين 29 و74، وجونيور فيربو في الدقيقة الـ80، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد لويس رايوخا في الدقيقة الـ57 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 46 نقطة واستعاد المركز الثاني من غريمه ريال مدريد الذي لديه 46 نقطة أيضا ولكن يتأخر عن الفريق الكتالوني بفارق الأهداف.

وكان ريال مدريد قد صعد للمركز الثاني مؤقتا بفوزه أمس الجمعة على خيتافي بهدفين نظيفين.

في المقابل، توقف رصيد ألافيس عند 22 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب فرق “الليغا”.

المصدر: RT

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