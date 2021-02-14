الولايات المتحدة – أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد تبرئته من تهم التحريض على التمرد، أنه سيظل دائما نصيرا لسيادة القانون في الولايات المتحدة.

وفي بيان له، عقب تبرئته من تهمة التحريض على التمرد، قال ترامب إنه “تعليق محزن في عصرنا أن حزبا سياسيا واحدا في الولايات المتحدة يمنح تصريحا مجانيا للنيل من سيادة القانون، فقد أعذروا المشاغبين، وحولوا العدالة إلى أداة للانتقام السياسي والاضطهاد”.

وأضاف: “لقد كنت دائما وسأبقى نصيرا لسيادة القانون التي لا تتزعزع، ونصيرا لحق الأمريكيين في مناقشة قضايا اليوم سلميا بدون حقد وكراهية”.

وتابع: “لقد كانت هذه مرحلة أخرى من أعظم مطاردة في تاريخ بلادنا.. لم يمر أي رئيس من قبل بشيء كهذا، ويستمر ذلك لأن خصومنا لا يستطيعون نسيان تصويت 75 مليون شخص لنا وهو أعلى رقم على الإطلاق يحققه رئيس في منصبه”.

المصدر: RT

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