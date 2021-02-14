ليبيا – قال مساعد وزير الخارجية وسفير مصر في قبرص محمد عبد الحكم إن البيان المصري اليوناني القبرصي يعكس قوة العلاقات بين الدول الثلاث في المجالات العسكرية والاقتصادية، إلى جانب مجال الطاقة.

عبد الحكم وخلال مكالمة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري” والمذاع على الفضائية المصرية أمس السبت أوضح أن البيان الذي يطالب بالاحترام الكامل للسيادة للدول بشرق المتوسط، يعكس قوة آلية التعاون الثلاثي، بمبادرات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهي نموذج يحتذى به للتعاون الإقليمي بالمنطقة.

ولفت إلى أن أهم ما جاء في اللقاء الأخير ضرورة احترام والتزام القانون الدولي، على رأس ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لـ حقوق البحار، والتي وقعت عليها مصر في الثمانينات.

وأشار إلى أن أهم النقاط التي تمت مناقشتها هي ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا، والتنفيذ الكامل لمخرجات اللجنة العسكرية، والترحيب بمقترح جنيف الخاص بليبيا.

وتابع مساعد وزير الخارجية وسفير مصر في قبرص: “هناك حرص من الدول الثلاث على ضرورة استقرار ليبيا، وخروج القوات الأجنبية منها”.

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