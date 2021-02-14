العراق – رجح سفير العراق لدى الفاتيكان، رحمن العامري، توقيع وثيقة لـ”الأخوة الإنسانية” بين المرجع الشيعي علي السيستاني، والبابا فرنسيس، خلال زيارته المرتقبة إلى العراق.

واوضح العامري ، اليوم الأحد، إن “الرسالة الكبيرة التي تتضمنها زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق هي دعم سبل الحوار بين الأديان، إذ يرغب البابا في تعزيز الحوار والعيش المشترك بين جميع المكونات الدينية، سواء بين الكنائس، أو من خلال العلاقات الإسلامية المسيحية”.

وأضاف الدبلوماسي أن “البابا فرنسيس سيعقد لقاء خاصا مع المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، لبحث قضايا الحد من التطرف ونبذ الكراهية وإشاعة قيم السلام ومؤازرة سكان المناطق المحررة بسبب المصاعب التي واجهتهم، خاصة سكان سهل نينوى والموصل والمدن المجاورة، الذين تم تهجيرهم في أعقاب الأعمال الإرهابية التي نفذتها عناصر داعش في ذلك الوقت”.

وبشأن الدفع بعجلة التشاور السياسي في العراق، بين العامري أن “البابا فرنسيس سيوجه رسالة للسعي وراء مسارات السلام والحوار والأخوة والتعاون البناء بين مختلف السياسيين في العراق من أجل إعادة بناء الثقة ولإعادة روح الأمل لدى جميع العراقيين، وخاصة الشباب، بعد سنوات من الحروب القاسية والمريرة ضد الجماعات الإرهابية”.

المصدر: RT

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