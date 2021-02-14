عُمان – صرح سلمان بن محمد الشيدي، المدير العام لشؤون استثمارات النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان، بأن استكشافات نفطية جديدة ببعض مناطق الامتياز سيتم الإعلان عنها في وقتها.

وأضاف المسؤول في حديث لوكالة الأنباء العمانية امس أنه سيتم خلال الفترة القادمة توقيع عدد من الاتفاقيات للتنقيب عن النفط، خاصة للمناطق الثلاث أو الأربع الواعدة والمفتوحة.

وقال الشيدي إن احتياطي السلطنة من النفط مستقر عند 4,5 مليار برميل من النفط، و24 تريليون قدم مكعب من الغاز، وتستورد السلطنة كمية بسيطة لتعويض استخدام بعض الشركات التي لديها مشاريع من شبكة الغاز الخاص بوزارة الطاقة والمعادن، مضيفا أنها كمية بسيطة مقارنة مع كمية الغاز اليومية التي تنتجها السلطنة والبالغة 4 مليارات قدم مكعب.

وأشار المسؤول إلى أن من أهم أولويات الوزارة زيادة الاحتياطي النفطي للسلطنة وزيادة الإنتاج اليومي من خلال تمكين المشغلين من الاستخراج النفطي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في ذلك، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة لتطوير حقل “حبحب” في المنطقة رقم 71 تنصب على تحقيق هذه الأولويات.

وأوضح أن المخزون المستكشف المقدر بحقل “حبحب” يبلغ ملياري برميل من النفط الذي يتواجد تحت عمق 2500 متر، ولكنه نفط ثقيل جدا وسيستخدم المشغل الجديد تكنولوجيا جديدة عبر ضخ مواد كيماوية داخل المخزون لتذيب الخام النفطي الثقيل.

وأكد الشيدي أن النفط العماني الخام يلقى قبولا من قبل المستوردين بحكم الموقع والنوعية والجودة الثابتة لذا تحرص وزارة الطاقة والمعادن عند الإنتاج من الحقل على التأكد من جودة النفط المستخرج وعدم تغير النوعية.

المصدر: لوكالة الأنباء العمانية

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