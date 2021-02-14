ليبيا – أكد مدير إدارة التسويق المكلف بشركة المطاحن والأعلاف بطرابلس محمد بوجليدة وصول أولى الشحنات من مادة القمح المستخدم لدقيق المخابز والمقدرة بـ 25 ألف طن إلى ميناء الخمس.

بوجليدة وفي تصريح نقلته قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري اليوم الأحد أوضح أن الشركة تعاقدت على توريد 50 ألف طن من القمح، وصل منها حتى الآن 25 ألف طن؛ حيث يجري العمل على مطابقتها للمواصفات الليبية، من قبل مركز الرقابة على الأغذية تمهيدًا لإيصالها لمخازن الشركة.

وأشار بوجليدة إلى أن سعر الطن الواحد من القمح ارتفع من 200 و 240 دولارًا إلى 300 و330 دولارًا، إلى جانب ارتفاع سعر العمالة في العالم نتيجة جائحة كورونا.

وتابع: “يجب أن يكون لليبيا هيئة خاصة للحبوب، توفر صوامع لتخزين القمح في عدة مدن في ليبيا”.

بوجليدة أشار إلى أن الكميات الموردة لصالح الشركة ستباع للمخابز والسوق بأسعار تصل إلى 190 دينارًا وفق سعر التكلفة ومجاراة لارتفاع أسعار القمح عالميًا، وسيتم العمل على وضع الأسعار عبر وزارة الاقتصاد وفق سعر التكلفة.

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