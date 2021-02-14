فلسطين – طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، المحكمة الجنائية الدولية، بسرعة إعلان فتح تحقيق “بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق الفلسطينيين”.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن السلطات الإسرائيلية والمستوطنين يصعّدون من اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، لتحقيق هدفهم في تهويد القدس وعزلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني.

وذكرت أن إسرائيل “تسعى لضم المناطق المصنفة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية حسب اتفاق أوسلو، وتفريغها بالكامل من أي وجود فلسطيني وطني وإنساني”.

وحذرت الوزارة، “من التعامل مع هذه الاعتداءات كأمور باتت مألوفة واعتيادية، دون الأخذ بعين الاعتبار حجم الألم والمعاناة التي تتكبدها الأسر الفلسطينية”.

ودعت “المجتمع الدولي والمنظمات الأممية الحقوقية، لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لوقف الاعتداءات فورا، وفرض عقوبات رادعة على إسرائيل”.

المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت قرارا في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، يقضي بأن المحكمة (مقرها لاهاي)، لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.

الأناضول

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