ليبيا – دعا المسؤول السياسي في جبهة النضال الوطني أحمد قذاف الدم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن يصحح أخطاء واشنطن ويقرن تصريحاته عن حقوق الإنسان والحريات بالأفعال، موضحًا أن قيود وعقوبات واشنطن على أنصار القذافى تسيء للولايات المتحدة.

قذاف الدم وفي بيان له نشرته صحيفة “اليوم السابع” المصرية اليوم الأحد أكد أنه ينتظر اعتذار الولايات المتحدة عن جرائمها في ليبيا، مضيفًا: “ألم يصلوا بعد عشر عجاف لمعرفة مدى حقيقتها، وقبل ذلك أحقيتهم في فرض سلطانهم في قاره أخرى؟ ننتظر اعتذارًا عن جرائم أمريكا في بلادي وعلى أمتي”.

وتابع قذاف الدم: “نحن ننتمي لأمه سبقتكم في السيطرة على العالم بالقيم والعدل. وأنتم ما سبقكم أحد على هذا السلوك، وسنبقى سادة ما دامت الشمس تشرق؛ لأننا على حق، والحق دائمًا ينتصر”.

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