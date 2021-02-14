ليبيا – بحث المبعوث الأممي يان كوبيتش مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر آخر التطورات في الملف الأمني.

ووفقًا لبيان صادر عن البعثة الأممية السبت تابعته صحيفة المرصد، فقد رحّب كوبيتش بجهود المشير حفتر الداعمة لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار البيان أن كوبيتش أشاد بالتقدم الحاصل في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية يواصل مشاوراته مع المسؤولين الدوليين وممثلين ومبعوثين سياسيين رفيعي المستوى، حيث بحث مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان دعم فرنسا للجهود الأممية المتحدة، لإنهاء أزمة ليبيا ووضع حد للتدخل الأجنبي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الفرنسية تابعته صيحفة المرصد، فقد تباحث لودريان وكوبيتش حول سبل دعم الانتقال السياسي، وأهمية الانتقال الحقيقي إلى الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام، والإسراع فى تشكيل حكومة شاملة وتنصيبها

والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار ورحيل القوات الأجنبية والمرتزقة.

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