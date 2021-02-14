لأول مرة منذ 2016 تسجيل 4 وفيات بفيروس إيبولا في غينيا

لأول مرة منذ 2016 تسجيل 4 وفيات بفيروس إيبولا في غينيا

غينيا – أكد وزير الصحة في غينيا ريمي لاماه، إنه تم تسجيل أربع وفيات بسبب فيروس إيبولا في غينيا لأول مرة منذ عام 2016 ، نتيجة لتفش جديد لهذه العدوى في غرب إفريقيا.

وأضاف الوزير، في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة، بسبب حمى إيبولا النزفية، في ولاية نزيريكور جنوب شرق البلاد.

وتابع الوزير القول، إن سلطات بلاده قلقة جدا، بشأن الوفيات، وهي الأولى منذ تفشي الوباء الذي بدأ في غينيا بين عامي 2013 و2016 وأسفر حينها عن أكثر من 11 ألف وفاة في المنطقة.

من جانبها، أكدت الوكالة الوطنية للسلامة الصحية في غينيا رصد ثماني إصابات جديدة بإيبولا إجمالا في منطقة غويكي جنوب شرقي البلاد توفى ثلاثة منهم، حسب وكالة “رويترز”.

بدوره، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن المنظمة على علم بحالتين يشتبه بإصابتهما بفيروس إيبولا في غينيا.

ويأتي ذلك على خلفية رصد ثلاث إصابات جديدة بالحمى الفتاك في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية في نوفمبر اختتام الجولة الـ11 من تفشي العدوى.

المصدر: نوفوستي

Share and Enjoy ! 0 Shares