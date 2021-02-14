إنجلترا – حقق مانشستر سيتي فوزا عريضا على ضيفه توتنهام هوتسبير بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثلاثية مانشستر سيتي، الإسباني رودريغو هيرنانديز من علامة الجزاء في الدقيقة الـ23 والألماني إلكاي جوندوجان ثنائية في الدقيقتين 50 و66.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 53 نقطة وعزز صدارته مبتعدا بفارق 7 نقاط عن أقرب مطارديه ليستر سيتي الذي انتزع الوصافة بفوزه على ليفربول بنتيجة 3-1 في وقت سابق اليوم.

في المقابل، توقف رصيد توتنهام عند 36 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب فرق “البريميرليغ”.

المصدر: RT

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