ليبيا – أكد الكاتب والمحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق أن وجود القوات التركية والمرتزقة يعد بمثابة ورقة ضغط في يد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يلاعب بها الأوروبيين وأمريكا، فهو يسيطر على أكبر قاعدة عسكرية في الغرب، ولديه قوات مسلحة على الأرض.

معتوق وفي تصريح لموقع “الرؤية” اليوم الأحد أضاف: “الكرة الآن في ملعب السلطة الليبية الجديدة، فيما يتعلق بمذكرات التفاهم التي وقعها السراج مع أردوغان، وذلك بعرضها على البرلمان الليبي، فإما يعلقها أو يلغيها، خصوصًا أن الكتلة الوطنية في البرلمان، تطالب رئيس حكومة ليبيا الجديد عبدالحميد الدبيبة بضرورة وضع خارطة طريق لخروج المرتزقة والقوات التركية التي يتم الإنفاق عليها من جيوب الليبيين”.

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