روسيا – أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في حديث تلفزيوني اليوم، إنه تم بالفعل إنجاز بناء خط نقل الغاز “السيل الشمالي-2” بنسبة تزيد على 95٪.

وأكد نوفاك، أن “السيل الشمالي-2″، مشروع تجاري يتم تنفيذه بشكل أساسي من جانب الشركات الأجنبية المهتمة بتوريد الغاز من روسيا.

وشدد نوفاك، على أنه سيتم إنجاز تشييد هذا الخط في نهاية المطاف، على الرغم من المحاولات الهدامة من جانب الولايات لمنع تنفيذه.

وأشار نوفاك، إلى أن الدول الأوربية معنية بتنفيذ المشروع واستثماره. ونوه بأنه يتوافق تماما مع التشريعات الأوروبية”. وقال: “هنا الأمر يتعلق، بالمنافسة غير السوقية وغير النزيهة، من الجانب الأمريكي الذي يرغب بتصدير الغاز المسال إلى أوروبا”.

وأعرب نوفاك، عن ثقته بأن خط الأنابيب هذا، لن يتوقف عن العمل بعد الانتهاء من بنائه، لأن الشركاء الأوروبيين معنيون بالحصول على الغاز من خلاله.

المصدر: تاس

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