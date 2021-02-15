أوكرانيا – أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن أوكرانيا والإمارات وقعتا اليوم الاثنين مذكرات واتفاقيات تزيد قيمتها الإجمالية عن 3 مليارات دولار.

وقال المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية في بيان له إنه في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى دولة الإمارات خلال يومي 14 و15 فبراير الحالي، “وقع الوفد الأوكراني عددا من المذكرات والعقود بقيمة إجمالية تفوق 3 مليارات دولار”.

وتم توقيع مذكرات تفاهم بين صندوق ممتلكات الدولة الأوكراني وصندوق “مبادلة” للاستثمار، تهدف إلى تعميق التعاون في إطار تطوير مشاريع استثمارية واعدة.

بالإضافة إلى ذلك، وقعت وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا مذكرة تعاون مع شركة “إنتلماكس” لإدارة الاستشارات، التي تنص على التعاون في إنشاء منصة لتبادل الملكية الفكرية وضعت في أساسها تكنولوجيا “فانتوم بلوك تشين”.

كما تم التوقيع على وثائق في مجال الدفاع، حيث بحث الطرفان على وجه الخصوص إمكانية بناء مصانع مشتركة خارج أوكرانيا، وفي القطاع الزراعي والتي تنص على إنشاء مركز زراعي وشركة تجارية بهدف ضمان الأمن الغذائي.

ولفت البيان إلى إمكانية فتح صندوق سيادي أوكراني لاستثمارات مشتركة.

المصدر: “سبوتنيك”

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