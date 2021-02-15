عُمان – انكمش تضخم أسعار المستهلك في سلطنة عُمان خلال يناير/ كانون ثاني الماضي، بنسبة 1.57 بالمئة على أساس سنوي، مقابل ارتفاع بنسبة 0.01 بالمئة على أساس شهري.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عُمان، الإثنين، أن الانكماش يعود إلى انخفاض أسعار المجموعات الرئيسية كمجموعة النقل بنسبة 6.87 بالمئة.

كما انكمشت مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.75 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية 0.72 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.36 بالمئة، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية 0.11 بالمئة.

في المقابل، ارتفعت أسعار مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 1.27 بالمئة، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.67 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.08 بالمئة.

وتراجع الطلب المحلي على الاستهلاك في البلاد، نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وتذبذب وفرة السيولة على الرغم من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالميا.

الأناضول

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