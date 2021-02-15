إسرائيل – أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، أنه بدأ “تمرينا مفاجئا” لفحص جهوزية وقدرات القيادة الشمالية العسكرية العملياتية في مواجهة أي سيناريو قتالي على الجبهة الشمالية.

وقال الناطق باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في بيان نشره على “تويتر” إن “سلاح الجو يبدأ بتمرين “وردة الجليل” لتعزيز الجاهزية على الجبهة الشمالية وتعزيز قدرات سلاح الجو في مواجهة أي سيناريو قتالي على الجبهة الشمالية”.

وأضاف أن التمرين دخل حيز التنفيذ أمس الأحد، وستسمع حركة غير اعتيادية لطائرات ومروحيات في الأرجاء بالإضافة الى أصوات دوي انفجارات، ومن المتوقع أن ينتهي التمرين يوم الأربعاء.

وأكد البيان أن التمرين يحاكي “سيناريوهات قتالية في الجبهة الشمالية بحيث ستتدرب كافة التشكيلات التابعة لسلاح الجو على مهماتها الأساسية ومنها الحفاظ على التفوق الجوي، بالإضافة إلى المهمات الهجومية ورصد المعلومات”.

المصدر: RT

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