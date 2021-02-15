الجزائر – أعلن جيلالي سفيان رئيس حزب “جيل جديد” في الجزائر إثر لقائه قبل يومين برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن هذا الأخير قد يمرر قانون الانتخابات الجديد بأمر رئاسي.

وقال جيلالي سفيان، في تصريح لصحيفة “الشروق” الجزائرية، “فهمت من كلام الرئيس أن هناك توجها نحو حل البرلمان لكن القرار لم يتخذ بعد”، وبالتالي “هناك احتمالية كبيرة لحل البرلمان الحالي واستدعاء الهيئة الناخبة قبل شهر يونيو المقبل، مع إمكانية أن يمرر قانون الانتخابات الجديد بأمرية رئاسية”.

وأوضح رئيس حزب “جيل جديد” أن الدستور الجزائري الجديد يسمح لرئيس الجمهورية، وفقا لصلاحياته الجديدة، بـ “سن قوانين وتمريرها عبر أمرية رئاسية”.

وذكّر جيلالي سفيان بأن حل المجالس المنتخبة ينسجم مع مطالب الشعب قائلا “لا يوجد إشكال بخصوص حل البرلمان ما دام المجلس الحالي مرفوضا شعبيا”.

المصدر: صحيفة “الشروق” الجزائرية

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