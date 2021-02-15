ليبيا – عبّر عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض عن تفاؤله بأن تكون الحكومة الجديدة أكثر توافقية ومنفتحة على الجميع بدرجة كبيرة.

الرعيض وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين قال: “نعم، المحاصصة الجغرافية قد تكون موجودة، ولكن في أضيق نطاق ممكن مع مراعاة الكفاءة”.

ورأى أنه لا يوجد ما يمنع من استمرار أي مسؤول حالي في الحكومة الجديدة، لكن الأمر لا ولن يتحول إلى حصة أو اشتراط للاستعانة بعدد معين من الوزراء، وبقاء أي مسؤول أو تغييره يعود لتقدير شخص رئيس الوزراء المكلف، على حد قوله.

ودعا إلى تقليل التخوفات من علاقة رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة بدول بعينها واحتمالية أن يؤدي ذلك لتزايد نفوذها بليبيا كما يردد البعض، قائلًا: “نعم علاقته جيدة مع تركيا، وكذلك بمصر وتونس وغيرها من الدول”.

وحول ما يُطرح من احتمالية انفتاح دبيبة على أنصار النظام السابق نظرًا لتوليه مسؤوليات عدة خلال تلك الفترة، قال الرعيض: “نرفض هذه التصنيفات، والليبيون من حقهم وفقًا لإمكانياتهم المشاركة في الحكومة الجديدة التي ستحترم وتقدر الأطراف كافة”.

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