ليبيا – إتهم عضو مجلس النواب الهادي الصغير أعضاء مجلس الدولة الاستشاري بأنهم لايرغبون في المضي قدما في اجراء الانتخابات المقررة بـ 24 من شهر ديسمبر المقبل كما يرغب بقية الليبيين.

الصغير وفي كلمة له اليوم الإثنين خلال الجلسة التشاورية لمجلس النواب بمدينة طبرق أضاف أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات حضر معهم في الغردقة، وأكد لهم بأنه لا يمكن أن يكون هناك استفتاء في هذه المرحلة التي تسبق الانتخابات.

فيديو > النائب عبدالهادي الصغير : اجتمعنا مع أعضاء مجلس الدولة في #القاهرة و #الغردقة والخلاصة كانت أنهم لايريدون إنتخابات ديسمبر المقبل بعكس كل الليبيين . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/EJC9wScb4E — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 15, 2021

ورأى الصغير أن ما توصلوا اليه من مشاورات مع مجلس الدولة وما توصلوا اليه من تعديل في الإعلان الدستوري يتم إحالته الى اللجنة التشريعية، لإعداد قاعدة دستورية وعرضها على أعضاء مجلس النواب.