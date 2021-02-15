ليبيا – حذّر المحلل السياسي كامل الرعاش من مخاطر هيمنة روح المغالبة وتصفية الحسابات مع مناصري الجيش الوطني، ومؤيدي رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إلى جانب المحاصصة الجهوية والقبلية على التشكيلة الوزارية المرتقبة.

المرعاش نبّه في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين رئيس الوزراء المكلف وفريقه المعاون إلى ضرورة إدراك ما تفرضه المساحة الواسعة للبلاد وتاريخها، خصوصًا مراحل الصراع خلال السنوات العشر الماضية من رفض لمنطق المغالبة أو محاولة إرضاء الميليشيات.

ودعا المرعاش إلى العمل على تجنب تكرار الأخطاء والانحيازات الجهوية التي إن تحققت فعليًا فلن تتمكن ليبيا من إجراء الانتخابات في نهاية العام الجاري.

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