ليبيا – تلقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأحد، مكالمة هاتفية من السفير الألماني لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا”.

الطرفان بحثا هاتفيًا بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.

وناقشا كيفية دعم السلطة التنفيذية الجديدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف؛ وذلك لإنجاز الاستحقاقات المحددة في خارطة الطريق المتفق عليها، من تقديم الخدمات للمواطنين والمصالحة الوطنية وتهيئة الظروف للانتخابات في الموعد المحدد.

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