بمناسبة “عيد الحب”.. رائد فضاء روسي ينشر صورة لأحد “أكثر الأماكن رومانسية” على كوكبنا

بمناسبة “عيد الحب”.. رائد فضاء روسي ينشر صورة لأحد “أكثر الأماكن رومانسية” على كوكبنا

روسيا – نشر رائد الفضاء الروسي سيرغي كود-سفيرتشكوف صورة لجزيرة توباي في المحيط الهادئ التي يشبه شكلها قلب الإنسان، وذلك بمناسبة “عيد الحب”.

وكتب رائد الفضاء عبر “إنستغرام” في شرح أرفق به صورته التي التقطها من مدار المحطة الفضائية الدولية: “هذه حزيرة توباي ولعلها من أكثر الأماكن في العالم رومانسية! إنها جزيرة مرجانية ذات سواحل من الرمال البيضاء وأحواض ماء من اللون الفيروزي وأشجار جوز الهند”.





كما نشر رائد الفضاء الروسي صورة لبحيرة تشاد في إفريقيا، وذلك بسبب شكلها المشابه لشكل القلب.

المصدر: Lenta.ru

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