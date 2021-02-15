موسكو – أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاحتجاجات المؤيدة للناشط أليكسي نافالني، نشأت على خلفية “تذمّر الروس المتراكم بسبب الوباء”.

وقال: “في ما يتعلق بحقيقة أن الناس خرجوا إلى الاحتجاجات ليس بسبب هذا الشخص.. نعم، ربما تكون على حق. فالشخص المعني يتم استخدامه الآن، وعلى وجه التحديد عندما يكون الناس في جميع بلدان العالم، بمن فيهم نحن متعبين، يتبلور التذمر العام وينشأ الاستياء، بما في ذلك في ما يتعلق بالظروف التي يعيشها الناس وخاصة على مستوى الدخل”.

وأضاف: “عندما يبدأ الشخص في العيش بشكل أسوأ، يبدأ في لوم السلطات على ذلك.. هذا هو قدر الرؤساء.. لا يمكن فعل شيء حيال ذلك”.

وتابع: “هم يحاولون استغلال ذلك في أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى. إنهم يحاولون الاستفادة من ذلك، والأمور لما كانت بهذا الحجم لولا تراكم الإرهاق والتذمر من الوضع المالي بشكل عام لدى المواطنين”.

وشدد بوتين على أنه “في ظل الوضع الحالي، يجب على السلطات التحلي بالصبر والعمل بشكل متوازن، وليس إغراق المشاكل بالمال”.

المصدر: “نوفوستي”

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