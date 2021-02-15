جماهير ليفربول توجه رسالة مؤثرة للمدرب كلوب

إنجلترا – أعرب جمهور فريق ليفربول عن تضامنه مع مدربه الألماني يورغن كلوب، الذي يواجه سيلا من الانتقادات والضغوط بسبب تراجع نتائج “الريدز” في الآونة الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقامت مجموعة من مشجعي ليفربول بتعليق لافتة ضخمة على أبواب ملعب “أنفيلد”، معقل “الريدز”، مكتوب عليها باللغة الإنجليزية “Jurgen Klopp YNWA” وتعني بالعربية “يورغن كلوب لن تسير وحدك أبدا”، وهو الشعار الشهير لليفربول والنشيد المعروف لجمهور الفريق.

كان كلوب قد أقر في تصريحاته الصحفية، التي أدلى بها عقب الهزيمة المؤثرة التي مني بها أمام مضيفه ليستر سيتي (1-3) يوم السبت الماضي، بأن ليفربول قد خرج من سباق الدفاع عن لقب “البريميرليغ”.

وتجرع ليفربول بخسارته أمام ليستر سيتي، مرارة الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2014، وتجمد رصيده عند 40 نقطة، ويحتل المركز الرابع على جدول ترتيب “البريميرليغ”، متخلفا بفارق 13 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة أيضا.

ويعيش يورغ كلوب، البالغ من العمر 53 عاما، فترة عصيبة، فقد تلقى يوم الأربعاء الماضي، نبأ وفاة والدته عن عمر يناهز الـ81 عاما، ولم يتمكن من السفر إلى ألمانيا لحضور مراسم دفنها، بسبب القيود المفروضة على دخول ألمانيا من بريطانيا نتيجة انتشار فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وحرص نادي ليفربول على تقديم التعزية والدعم لمدربه يورغن كلوب، الذي قاده للفوز بلقب بطل “البريمير ليغ” الموسم الماضي، وذلك لأول مرة منذ عام 1990، بينما أعلن الألماني عن رغبته في إقامة حفل تأبين لوالدته، بمجرد أن تسمح له الظروف بذلك.

المصدر: وكالات

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