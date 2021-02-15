إسبانيا – أصدر نادي ريال مدريد بيانا اليوم الاثنين، كشف فيه طبيعة الإصابة التي تعرض لها ظهيره الأيمن داني كارفاخال في مباراة فالنسيا، أمس الأحد، في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

وقال النادي الملكي عبر موقعه: “بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا داني كارفاخال من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق عضلي في الفخذ الأيمن مع تضرر الأوتار”.

وأضاف البيان “نحن الآن في انتظار تطور حالته”.

ولم يكشف الريال عن مدة غياب مدافعه الأيمن.

وكان كارفاخال، تعافى مؤخرا من إصابته، وظهر أساسيا لأول مرة في المباراة التي تغلب فيها الريال على فالنسيا 2-0، لكنه لم يستطع المشاركة إلا لـ26 دقيقة فقط، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة ويتم استبداله.

المصدر: realmadrid.com

Share and Enjoy ! 0 Shares