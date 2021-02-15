سيتشين: “روس نفط” شركة النفط والغاز الوحيدة حتى الآن التي أنهت العام بربح

سيتشين: “روس نفط” شركة النفط والغاز الوحيدة حتى الآن التي أنهت العام بربح

روسيا – أكد رئيس “روس نفط” الروسية إيغور سيتشين، إن هذه الشركة تعتبر اليوم، الشركة الوحيدة بين مؤسسات النفط والغاز العالمية، التي أنجزت عام 2020 تحقيق ربح.

وأضاف سيتشين، خلال لقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين: “حتى الآن، نحن الشركة الوحيدة في قطاع النفط والغاز العالمي، التي حققت أرباحا في نهاية عام 2020”.

وتابع سيتشين القول: “لا استبعد أن التقارير التي ستقدمها الشركات الأخرى حول نتائج نهاية العام، قد تظهر أنها أيضا قد حققت نتائج إيجابية، ولكن اليوم الأمر كما ذكرت”.

وأشار سيتشين إلى أن “روس نفط”، حققت في عام 2020 ربحا صافيا، قدره 147 مليار روبل، وخصصت مبالغ مالية لتسديد أرباح الأسهم بمقدار 50٪ من ربح 2020.

المصدر: تاس

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