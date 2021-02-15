الولايات المتحدة – ودع الممثل الشهير وبطل رياضة كمال الأجسام، الأمريكي أرنولد شوارزنيغر، برسالة مؤثرة، الرباع الأسطوري الروسي يوري فلاسوف، الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز 86 عاما.

وكتب شوارزنيغر في تدوينة نشرها عبر حسابه في موقع “تويتر”: “علمنا يوري فلاسوف جميعا أن المستحيل مجرد كلمة. لقد كان أول شخص يرفع 200 كيلوغرام.. لقد ألهمني عندما التقيته كرياضي شاب في العام 1961”.

وأكمل: “وبسبب هؤلاء الأشخاص (مثل فلاسوف)، أرفض القول إنني عصامي”.

وحقق فلاسوف خلال مسيرته في رياضة رفع الأثقال، 31 رقما قياسيا عالميا، والكثير من الألقاب، أهمها: ذهبية أولمبياد روما عام 1960، وفضية أولمبياد طوكيو عام 1964، وتوج بطلا للعالم أربع مرات وبطلا لأوروبا في ست مناسبات.

وشارك فلاسوف في نهاية حياته المهنية في العديد من الأنشطة الأدبية والسياسية، وترأس اتحاد رفع الأثقال والجمباز في الاتحاد السوفيتي السابق، وفي عام 1996 ترشح لرئاسة روسيا.

المصدر: R

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