ليبيا – رأى رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل أن الأمم المتحدة اتبعت منهجية معيبة، وفتحت الأبواب أمام الجميع لمن يرشح نفسه لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة.

عقيل وفي تصريح لقناة “الغد” أمس الأحد أضاف: “الدبيبة لا يبحث عن أطباء وطباخين ليقول بدأ مراجعة السير الذاتية لتشكيل الحكومة”.

وأكد أن السفير الأمريكي لدى ليبيا ارتكب خطأ كبيرًا عندما أوحى للدبيبة بأنه يجب أن يشكل حكومة كفاءات مصغرة، مشددًا على أنه ليس من حقه أن يعطي إملاءات لرئيس الحكومة قبل أن يتخذ هذه الخطوة.

عقيل أبدى تعجبه من دعوة المجتمع الدولي الذي قال: إن الحل يجب أن يكون سياسيًا، أن يفرض عبر لسان أكبر سفير لأكبر دولة بأن تكون هذه الحكومة حكومة تكنوقراط. قائلًا: “هذه الحكومة يجب أن تكون سياسية”.

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