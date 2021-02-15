غزة تعلن وصول أول دفعة من لقاح “سبوتنيك V” الروسي إلى القطاع اليوم

غزة تعلن وصول أول دفعة من لقاح “سبوتنيك V” الروسي إلى القطاع اليوم

فلسطين – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن أول دفعة من لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا، وصلت إلى القطاع اليوم الاثنين.

وقال نائب مدير الرعاية الأولية بوزارة الصحة مجدي ضهير، إن “2000 جرعة من اللقاح الروسي وصلت غزة، كدفعة أولى”.

من جهتها، أشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أنها “أرسلت اليوم ألفي جرعة من لقاحات كورونا إلى قطاع غزة بعد موافقة إسرائيل على نقلها من رام الله إلى القطاع، حيث سيجري هناك تطعيم الكوادر الطبية التي تعمل بشكل مباشر ضمن جهود مكافحة كورونا.

وأكدت الوزارة أنها انتهت من تطعيم الطواقم الطبية التي تعمل بشكل مباشر في مكافحة كورونا في مستشفيات الضفة الغربية ومراكزها الصحية.

وأوضحت، أن الجرعة الثانية ستكون مع بداية الشهر المقبل، مشيرة لأنها ستنتقل بعدها إلى تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث ستبدأ هذه المرحلة فور وصول اللقاحات التي حجزتها السلطة الفلسطينية من 4 شركات وبينها “سبوتنيك V” الروسي.

المصدر: RT + “وكالات فلسطينية”

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