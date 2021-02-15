مخاوف من توتر في الخليج تقفز بأسعار النفط إلى ذروة 13 شهرا

مخاوف من توتر في الخليج تقفز بأسعار النفط إلى ذروة 13 شهرا

فيينا – ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها في نحو 13 شهرا، إذ حفز تصاعد التوتر في منطقة الخليج عمليات شراء جديدة.

كذلك تلقت أسواق النفط الدعم من آمال بأن التحفيز الأمريكي، وتخفيف إجراءات العزل العام سيغذيان الطلب على الوقود.

وصعد خام “برنت” بنسبة 1.6 بالمئة إلى 63.45 دولار للبرميل، بحلول الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى خلال الجلسة عند 63.76 دولار وهو الأعلى منذ 22 يناير 2020.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 2.2 بالمئة إلى 60.75 دولار للبرميل. ولامست 60.95 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير في وقت سابق من الجلسة.

وكسبت أسعار النفط نحو خمسة بالمئة الأسبوع الماضي.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين لدى فوجيتومي للوساطة في السلع الأولية “الارتفاع السريع المبكر في أسواق النفط كان بفعل الخبر”.

وأضاف “لكن الصعود أيضا مدفوع بتنامي الآمال بأن التحفيز الأمريكي وتخفيف إجراءات العزل العام سيعززان الاقتصاد والطلب على الوقود. وقال إن خام غرب تكساس ربما يتراجع بفعل جني الأرباح بعد أن بلغ مستوى 60 دولارا المهم”.

المصدر: رويترز

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