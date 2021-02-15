إسبانيا – أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على بعد هدف واحد من متصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم، زميله السابق في برشلونة، ومهاجم أتلتيكو مدريد الحالي، الأوروغوياني لويس سواريز.

ورفع ميسي رصيده إلى 15 هدفا، بعد إحرازه هدف التقدم الثاني لفريق برشلونة خلال مباراته أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس (5-1)، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، وذلك ضمن منافسات الجولة 23 من الليغا، ولدى فريقه مباراة مؤجلة.

وشدد “البرغوث” الأرجنتيني بذلك الخناق على صديقه وزميله السابق في برشلونة سواريز “العضاض”، الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري، برصيد 16 هدفا، ولدى فريقه مباراتان مؤجلتان.

بينما رفع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، رصيده إلى 12 هدفا، بعد تسجيله الهدف الأول “للميرينغي” في مرمى ضيفه فالنسيا (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد، ضمن الجولة 23 من الليغا أيضا.

وقلص بنزيما الفارق بدوره إلى هدف واحد بينه وبين المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 13 هدفا.

وفي ما يلي ترتيب قائمة أفضل هدافي الليغا الإسبانية، حتى الآن:

1- الأوروغوياني لويس سواريز (أتلتيكو مدريد) – برصيد 16 هدفا

2– الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) – 15 هدفا

3- المغربي يوسف النصيري (إشبيلية) – 13 هدفا

– الإسباني جيرارد مورينو (فياريال) – 13 هدفا

5- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) – 12 هدفا

7- الإسباني خوسي لويس موراليس (ليفانتي) – 10 أهداف

– الإسباني ميكيل اويارزابال (ريال سوسييداد) – 10 أهداف

9- السويدي أليكسندر إيساك (ريال سوسييداد) – 9 أهداف

– الإسباني روجر مارتي (ليفانتي) – 9 أهداف

– إياغو أسباس (سيلتا فيغو) – 9 أهداف

12 – الإسباني ماركوس لورنتي (أتلتيكو مدريد) – 7 أهداف

– الإسباني إنريكي غارسيا كيكي (إيبار) – 7 أهداف

– الإسباني سيرخيو كاناليس (ريال بيتيس) – 7 أهداف

المصدر: RT

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