أسطورة ليفربول يفضل صفقة هيبيا على التعاقد مع محمد صلاح

إنجلترا – اعتبر أسطورة ليفربول السابق، جيمي كاراغر، أن صفقة تعاقد مع المدافع الفنلندي سامي هيبيا، هي الأفضل في تاريخ “الريدز”، مفضلا إياه على نجوم النادي بمن فيهم المصري محمد صلاح وغيره.

وأوضح كاراغر أن هيبيا، الذي تعاقد معه ليفربول في عام 1999 مقابل 2.5 مليون جنيه إسترليني، وقضى عشر سنوات في النادي، قد لعب دورا كبيرا في تحقيق النتائج المميزة والألقاب لليفربول منها كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الاتحاد الأوروبي، لذا فضله على نجوم مثل صلاح والهولندي فيرغيل فان ديك والأورغواني لويس سواريز والاسكتلندي وندي روبرتسون.

وقال كاراغر، تعليقا على استفتاء من قبل قناة “سكاي سبورت”: “السبب في تصدر هيبيا قائمتي للأفضل، أنه عندما أفكر في مكان ليفربول في عام 1999، فقد كان الفريق يحتل المركزين السادس والسابع في الدوري، هذا الفريق كان يعرف بالفريق الضعيف، تعرض للتنمر، لكن مع قدوم المدافع الفنلندي الصلب، استطعنا أن نبني فريقا مميزا، لقد كان صمام الأمان لنا في تلك الفترة”، وذلك وفقا لموقع “talksport”.

وتابع نجم ليفربول السابق: “إذا ما أشرنا إلى قيمة صفقة الانتقال، ومدة اللعب التي قضاها في الفريق، ومساهمته الفاعلة في تحقيق الإنجازات، يبقى الأفضل من وجهة نظري، كما أنه لم يعان من الإصابات خلال وجوده مع الريدز، على عكس بقية اللاعبين الذين تم التعاقد معهم”.

المصدر: وكالات

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